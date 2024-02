لودفيج جورانسون يفوز بجائزة أفضل تصوير موسيقي لعمل سينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الكاتب جوردي هاب جائزة أفضل تصوير موسيقي للألعاب الفيديو في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66، الذي أُقيم مؤخرًا في مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة. الجائزة كانت منحتة عن عمله في لعبة "Star Wars Jedi: Survivor".

بينما حصل الملحن السويدي لودفيج جورانسون على جائزة أفضل تصوير موسيقي لعمل سينمائي ودرامي في حفل توزيع الجوائز الـ 66 للجرامي، الذي أُقيم في مسرح كريبتو أرينا بلوس أنجلوس، وذلك عن عمله الرائع في فيلم "Oppenheimer".

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.

- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.

- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.

- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.

- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.