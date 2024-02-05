الليلة.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيفا "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنانين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

برنامج صاحبة السعادة

وروجت إسعاد يونس عن الحلقة عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إسعاد يونس صورتها مع ليلي أحمد زاهر وهشام جمال وعلقت عليها قائلة: "استنوا ضيوفي حبايبي هشام وليلى معايا يوم الإثنين الساعة 11 مساءً على dmc" بالإضافة إلي برومو الحلقة.

وظهرت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وهما يتحدثان خلال البرومو عن قصة حبهما، وتمازحهما إسعاد يونس قائلة: “قعدوا يقولوا إحنا إخوات إحنا إخوات وفي الآخر اتخطبوا”.

كما يغني الثنائي أغنيتهم الجديدة “أمور بسيطة” وهو الدويتو الذي تشاركا في غنائه في أول تجربة غنائية لهما معًا، بالإضافة لكشف إسعاد يونس عن مدى إجادة ليلى زاهر للطبخ، من خلال اختبارها في مجموعة من الأكلات من داخل مطبخ صاحبة السعادة.

خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

يذكر أن أعلن الثنائي خطبتهما يوم 9 يناير الماضي، حيث أعلن الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.