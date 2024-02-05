أليسون راسل تفوز بجائزة أفضل أداء لأغنيتها Eve Was Black

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت المغنية الكندية أليون راسل فوزًا بجائزة أفضل أداء عن أغنيتها "Eve Was Black"، خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 في مسرح كريبتو أرينا بلوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما فاز الفنان والكاتب جايسون إيزبل بجائزة أفضل ألبوم أمريكي عن ألبومه "Weathervanes"، خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 في مسرح كريبتو أرينا بلوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.

- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.

- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.

- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.

- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.