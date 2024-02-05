نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايلى سايروس تبهر الحاضرين بحفل Grammy Awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة العالمية مايلي سايروس، في خطف قلوب الجماهير من خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،

واعتمدت على ارتداء فستان كورسيه أبيض لامع، مرصع بالجواهر من الرأس إلى القدمين وقفازات سوداء.



وقد نالت مايلي سايروس على جائزة أفضل أداء موسيقي بوب لأغنيتها Flowers،

تفاصيل تكريم سويفت



ومن جانبه، تم تكريم سويفت بستة ترشيحات، بما في ذلك ترشيحها لجائزة الرقم القياسي المرغوب فيه لهذا العام لأغنية "Anti-Hero"، والتي تجاوزت مؤخرًا مليار استماع على Spotify، وتلقت سويفت ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي عن "Midnights"، وترشيحها للحصول على أفضل أداء بوب منفرد وتأمل أن تصعد إلى المسرح مع Ice Spice المتعاون مع "Karma" مع ترشيح لأفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة.

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.



- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.



- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.



- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.