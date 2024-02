نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوفي تفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب تقليدي عن عملها "Bewitched في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حازت المطربة لوفي على جائزة أفضل ألبوم بوب تقليدي عن عملها "Bewitched"، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 المقام حاليًا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصلت المطربة الجنوب أفريقية "تيلا" على جائزة أفضل أداء موسيقي لأغنية أفريقية عن أدائها لأغنية "Water"، خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 الذي أُقيم حاليًا في مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.

- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.

- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.

- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.