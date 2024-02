نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصولها على جائزة Grammy Awards للمرة العاشرة.. من هي جونى ميتشل صاحبة الـ80 عاما؟ في المقال التالي

استطاعت الأيقونة الموسيقية، صاحبة الـ 80 عامًا، جوني ميتشل، أن تحصل على جائزة الجرامي للمرة العاشرة في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، لتصبح أكبر المطربات حصولًا على جوائز في الحفل الأضخم بعالم الموسيقي والغناء، بألبومها الشعبي 2023 "Joni Mitchell at Newport".



أشهر أعمال جونى ميتشل



واشتهرت ميتشل التي تم إدراج اسمها في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 1997 وفازت بجائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز جرامي في عام 2002، بأغانيها الناجحة في السبعينيات، مثل: "Big Yellow Taxi" و"Blue" و"أميليا" و"وودستوك".

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.



- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.



- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.



- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.