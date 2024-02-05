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لأول مرة.. غادة عبد الرازق وعصام عمر يجتمعان في "نص الشعب اسمه محمد"

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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع لأول مرة كلًا من الفنانة غادة عبد الرازق والفنان عصام عمر في مسلسل يحمل اسم "نص الشعب اسمه محمد".

 

ومن المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا والتعاقد مع باقي فريق عمل المسلسل.

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غادة عبد الرازق وعصام عمر

ما هي أعمال الفنانة غادة عبد الرازق القادمة؟ 

 

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "صيد العقارب" ومن المتوقع أن تظهر فيه بشخصية قوية كما اعتاد منها الجمهور على ذلك.

 

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين. 

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غادة عبد الرازق 

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

 يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

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غادة عبد الرازق 

ما هي آخر أعمال الفنان عصام عمر ؟

 

وفي سياق متصل يذكر أنه قد ظهر عصام عمر، في مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، أسماء ابو اليزيد، باسم سمرة، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد فوزي صالح.

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عصام عمر 

يذكر أن ظهر الفنان عصام عمر، مؤخرا في مسلسل "بالطو" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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