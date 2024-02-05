”من سكات” لـ أحمد كامل تحتل المركز الخامس عبر يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 08:29 صباحاً - احتلت أغنية "من سكات" لأحمد كامل المركز الخامس وذلك بعد طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتعد هذه الأغنية هي أول أغانيه في موسم الشتاء.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وإليكم كلمات الأغنية:

فكرت همشيلك لاقيتني مشيت لأحزاني.. طلع إللي روحك تبقى فيه نصيب واحد تاني

كان ليه رد الوجع بوجع مع إن أنا مسامح.. وإزاي مشيتي لبكره وأنا سايباني فـي إمبارح..

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش..

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش..

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

من يوم ما شوفتك في الغياب ماشيه عني بعيد

بقى كل يوم بصحاه دليل إني هعيش فـي حزن جديد

فـ إزاي بتمشي الدنيا عادي وناس لناس بتعيش

وأنا لسه أول يوم في بعدك عني مابيمشيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش