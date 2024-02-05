نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالات أنيقة وهيمنة نسائية على تكريمات حفل جوائز الجرامي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هوليوود احتفالية ضخمة بالدورة رقم 66 لحفل جوائز أكاديمية الموسيقى "الجرامي" رقم 66 لعام 2024 الجاري في حضور كوكبة من كبار نجوم الموسيقى من انحاء العالم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من توافد نجمات الموسيقى على السجادة الحمراء، وكن قد ظهرت بإطالات انيقة، ومثيرة للجدل في نفس الوقت.

تايلور سويفت

وكان من ضمن الاطلالات التي سلطت الصحيفة الضوء عليها، الإطلالة البيضاء الانيقة للنجمة تايلور سويفت، والإطلالة المثيرة للجدل للمغنية الشابة تايلور سويفت.

أيضا كان لدوا ليبا اطلالة فضية انيقة على السجادة الحمراء، سلطت عليها الاضواء خلال افتتاحية الحفل.

كان هناك حضور مميز ايضا للنجمة لانا ديل راي، التي أطلت في حفل الجرامي بهذه الامسية بإطلالة سوداء أنيقة.

مايلي سايرس

أبرز المكرمين بالحفل

وضمن الجوائز التي تم توزيعها ضمن فعاليات الحفل، جائزة Best Pop Solo Performance، التي حصدتها مايلي سايرس.

وجائزة Best Pop Duo/Group Performance التي ذهبت لـ SZA Featuring Phoebe Bridgers.

وجائزة Best Traditional Pop Vocal Album التي ذهبت لـ Laufey – Bewitched.

دوا ليبا

وجائزة Best Pop Vocal Album حصدتها النجمة تايلور سويفت عن ألبوم Midnights.

وجائزة Best Dance/Electronic Recording والذي ذهبت لـ Skrillex, Fred Again.. & Flowdan.

وجائزة Best Pop Dance Recording التي ذهبت لـ Kylie Minogue.