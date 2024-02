نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديف تشابيل يفوز بجائزة Grammy Awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفنان ديف تشابيل نجاحات باهرة خلال مسيرته الفنية مما جعله يتأهل للفوز بجائزة أفضل ألبوم كوميدي للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع الجرامى الـ66، متغلباً على لويس سي كيه بأغنيته What’s In A Name، وهو الفوز الثاني على التوالي والخامس له خلال ثماني سنوات في سباق الجرامي.



فوز تشابيل الخامس في ثماني سنوات والثاني على التوالي جعله يتعادل مع ريتشارد بريور وجورج كارلين في ثاني أكبر جائزة كوميدية في مسيرته المهنية، حيث ان "كارلين" الرقم القياسي للترشيحات بـ16 ترشيحًا، ولا يزال بيل كوسبي هو الرائد على الإطلاق في هذه الفئة، حيث فاز سبع مرات، بما في ذلك ستة على التوالي في الفترة من 1965 إلى 1970.



وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:



- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.



- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.



- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.



- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.