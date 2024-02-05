نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر JayZ يستحوذ على جائزة Dr. Dre على إرث 30 عاما و24 جائزة جرامى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نال النجم العالمي جاي-زي "JayZ"، على جائزة Dr. Dre الشرفية اليوم في حفل توزيع الجرامي الـ 66 المقام حالياً على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية في حفل توزيع الجرامي سنوياً.



ويمتلك الأسطورة الغنائية جاي زي تاريخا حافلا في صناعة الموسيقي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، حصد من خلالها 24 جائزة جرامي.

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.



- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.



- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.



- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.