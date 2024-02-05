نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثيرون توماس يفوز بجائزة أفضل كاتب أغان للعام في الفئة غير الكلاسيكية في حفل توزيع الجرامي الـ66 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الكاتب والمؤلف ثيرون توماس بجائزة أفضل كاتب أغان للعام في الفئة غير الكلاسيكية في حفل توزيع الجرامي الـ66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت عدة أغانٍ وموسيقى من فيلم باربي على ترشيحات مهمة في سبع فئات مختلفة، من بينها:

- ترشحت أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام.



- ترشحت أغنية "Dance the Night" لدوا ليبا لجائزة أغنية العام.



- ترشحت أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.



- ترشحت موسيقى فيلم باربي لجائزة أفضل تصويرية وأفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.



- ترشحت أغنية "Barbie World" لجائزة أفضل أغنية راب.



- ترشحت أغنية "What Was I Made For?" لجائزة أفضل أداء Pop Solo.

هذه الترشيحات تعكس النجاح البارز الذي حققته أعمال فيلم باربي والتي لاقت استحسانًا واسعًا في الصناعة الموسيقية والسينمائية.