نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات ظافر العابدين ببرنامج "عيشها بإنرجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان ظافر العابدين خطف قلوب الجماهير من خلال ظهوره ضيفًا مع وائل منصور ومنة عامر، في برنامجهم "عيشها بإنرجي"، على راديو إنرجي 92.1.

وكشف ظافر عن أعماله الفترة القادمة، وكواليس فيلمه الجديد أنف وثلاث عيون، وغيرها من الأمور.

ظافر العابدين يكشف عن مشاركته في أعمال مختلفة بلهجات عربية مختلفة

قال:"أحب تلك الأعمال لأنها تجعل لديى شغف واسع بالتعلم المستمر واكتساب ثقافات جديدة، وبحس أني تلميذ جديد في كل عمل أقدمه بلهجة مختلفة".



ظافر:"أتمنى تجسيد شخصية الفيلسوف ابن خلدون لهذا السبب "

وأضاف:" أتمني تقديم عمل تاريخي سواء شخصية أو حقبة تاريخية معينة وأتمنى تجسيد شخصية الفيلسوف ابن خلدون بسبب إن اسمه مرتبط بتطوير المجتمع".



ظافر العابدين يتحدث عن أنف وثلاث عيون

وتابع: "الفيلم الحالي الذي يعرض في دور العرض مختلف جدا على الرغم من إنها نفس الشخصيات ولكن هناك اختلاف واضح في تناول الواقع والمجتمع".

ظافر العابدين:"التمثيل في الأفلام الأجنبية يكون صعب بعض الشيء"

وقال: "التمثيل في الأفلام الأجنبية يكون صعب بعض الشيء لإن الفنان عليه أن يكون واعيًا للمجتمع الذي سيعرض الفيلم فيه وطبيعته وثقافته، وهناك كثير من الأعمال غير العربية والتي شاركت فيها قمت بتغيير بعض الأمور في السيناريو ".

وواصل: "أستعد لعملين في أمريكا وأنا أحب أن أبتعد عن حياتي الخاصة عبر السويشيال ميديا ".

آخر أعمال ظافر العابدين



والجدير بالذكر آخر أعمال ظافر العابدين فيلم إلى ابني من تأليف وإخراج وبطولة النجم ظافر العابدين، ويشاركه البطولة كل من الفنانين السعوديين إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، والنجم الصاعد اللبناني السعودي المولد آدم زهر، ومن إنتاج O3 Medya وDouble A Production