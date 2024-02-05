نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ارتدائها بدلة رقص رانيا يوسف تتصدر التريند بـ "جريمة منتصف الليل" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشرات تريند جوجل، وذلك بسبب مسلسلها الجديد التي تواصل به تصوير مشاهدها الأخيرة، والتي يحمل اسم "جريمة منتصف الليل" للفنان أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتظهر رانيا يوسف في مسلسل "جريمة منتصف الليل" بدور راقصة بإسم "ريري"، وتجسد شخصية والدة الطالبة "ميسون" التي تؤديها ميار الغيطي، حيث تتألق بعدة أزياء راقصة خلال تطورات الأحداث..

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، وهم ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.