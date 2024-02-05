طه دسوقي يكشف عن التشابه بينه وبين شخصية نديم في "حالة خاصة"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان طه دسوقي ضيفًا من خلال منصة واتش ات، حيث كشف كواليس مسلسل حالة خاصة، وعن أصعب المشاهد التي قابلها، وغيرها من الأمور.

وقال: "مشهد الانترفيو اللي نديم بيقدم فيه للشغل، وهو صعب علشان فيه حفظ كتير والمفروض أن نديم حافظ زي اسمه وهو شاطر جدا في المحاماة، لكن محتاج مهارات للتواصل لأنه شخص واضح مش بيعرف يحور".



وأضاف:"كررت المشهد أكتر من مرة لأني كان باين أني بفتكر الكلام وهو المفروض يكون حافظه كويس وكنت متوتر جدا وحاسس اني في انترفيو بجد".



طه دسوقي يكشف عن طبيعة شخصية نديم

وتابع:" نديم كان معظم الحاجات بيعملها لأول مرة، أول مرة بتكون بالنسبة لنديم أكتر من الشخص العادي، علشان بالنسبة له خروج عن السيستم بتاعه وأول مرة دايمًا يتكون أصعب مرة، أول مرة يحب وأول مرة يترافع، وأول مرة يشتغل في مجموعة".



وقال: "وفاة جميل مشهد صعب، واللي كان مخوفني من الدور ده أني بجسد حالة موجودة وفي ناس عندها توحد، ولذلك معنديش المساحة أني ارتجل ".

طه دسوقي يكشف عن التشابه بينه وبين شخصية نديم



وواصل:" الشئ المشترك بينا التردد وأني شخص روتيني لما بكون متعود على حاجة وتتغير بضايق، والحاجة المختلفة بينا أن نديم بيشرب شاي بلبن وأنا بشرب قهوة".

واختتم:" أحب أوجه الشكر للمخرج عبد العزيز النجار لأنه تعب معايا وقعدنا مع بعض واتكلمنا كتير في التحضير والمؤلف مهاب طارق، لأنه كاتب ورق حلو جدا والكاست غادة عادل وحسن أبو الروس ولينا إيهاب وعلي السبع وهاجر السراج".



آخر أعمال طه دسوقي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان طه دسوقي مسلسل الصفارة، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وتصدر الترند فور نزوله على الشاشة.

