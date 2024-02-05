نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي: قيل عليا إني اعتزلت.. وتعرضت لضغوط كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة ساندي أن قرار الاعتزال فرض عليها بسبب الأزمة الصحية التي آلمت بها، وسافرت إلى ألمانيا حينها للعلاج، مُضيفة: "كان عندي ارتجاع وصوتي لا يسمع ولا أعرف أن اتكلم، واخذت قرار إن ابعد عن كل ما نحوا، واكتشفت أنني قيل عليا إني اعتزلت، وتعرضت لضغوط كبيرة".

تصريحات ساندي في برنامج واحد من الناس

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة "الحياة"،:" تعلمت من تلك التجارب التي حدثت لي وعندما قيل لي أنني لن أغني مرة أخرى كانت صدمة قوية، بسبب ما حدث لصوتي نتيجة الأزمة الصحية وتعرضت لهذه الأزمة وتأثرت بشدة، وهي محنة شديدة مرت بي وبعد هذه المحنة، جاءت المنحة وأصبحت قوية وعلاقتي بخالقي جيدة وأصبحت شجاعة ولست متهورة، وانتظر حتى أخذ القرار الصحيح".

ساندي تتحدث عن الخطأ الطبي التي تعرضت له

وتحدثت ساندي عن الخطأ الطبي التي تعرضت له، وقالت: "أنا من ضحايا سمكري البني آدمين وأذاني، وكريم فهمي وقتها هو من رشح لي أن اذهب إليه، وبالفعل ذهبت وحدثت لي أزمة حادة في الفقرات والعمود الفقري ومن بعدها طلعت علي الشاشة وتحدثت لكي احذر الناس وبالفعل تم محاكمته وهو بالسجن".