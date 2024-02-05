نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل شخصية رنا رئيس في مسلسل "للأذكياء فقط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة رنا رئيس في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "للأذكياء فقط"، وتقدم خلاله شخصية كوميدية.



تفاصيل مسلسل "للأذكياء فقط"

مسلسل “للأذكياء فقط” يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، كريم عفيفي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد حماقي.



أحدث أعمال رنا رئيس



ومن ناحية اخري، أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل إنترفيو، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا، وتقدم رنا أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية، وتجسد رنا ضمن الأحداث فتاة تعيش قصة حب عن طريق الذكاء الاصطناعي والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان السوري خالد شباط، في أول أدواره بالدراما التليفزيونية في مصر، بعد نجاحه بمسلسل كريستال، الذي عُرض مؤخرًا.

آخر أعمال رنا رئيس

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

ويدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين