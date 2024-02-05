القبض على مطرب الراب كيلر مايك بعد فوزه بثلاث جوائز في ”الجرامي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 09:31 صباحاً - في واقعة غريبة، ألقت قوات الشرطة القبض على مطرب الراب كيلر مايك، في مقر حفل الجرامي، بعد دقائق من فوزه بثلاث جوائز خلال الحفل.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظة القبض على المطرب كيلر مايك واصطحاب الشرطة له خارج مقر الحفل، ولم يعلن حتى الآن سبب القبض على المغني، فيما تم التأكيد أن عملية القبض، ليس لها أي علاقة بحفل الجرامي، وأنه قبض عليه بسبب قضية قديمة.

وفاز كيلر مايك في جميع الفئات الثلاث التي رشح فيها، وهي أفضل أغنية راب، وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers"، وأفضل ألبوم راب "Michael".