”Flowers” لـ مايلي سايرس تفوز بجائزة تسجيل السنة في حفل الجرامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 09:31 صباحاً - فازت أغنية Flowers للمغنية الأمريكية، مايلي سايرس، بجائزة تسجيل السنة في حفل الجرامي الـ ٦٦.

ويعد هذا هو الفوز الأول لمايلي سايرس، في حفلات الجرامي، على الرغم، من تواجدها لسنوات عديدة في مجال الموسيقى، حيث بدأت الغناء وهي طفلة.

قائمة مرشحي جوائز الجرامي

فيما أعلن رسميا عن قائمة مرشحي، جوائز الجرامي لعام ٢٠٢٤، والتي جاءت كالتالي:

ألبوم العام:

THE AGE OF PLEASURE

Janelle Monáe

أغنية العام:

DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM)

Dua Lipa

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish

أفضل ألبوم بوب غنائي:

Chemistry

Kelly Clarkson

SUBTRACT

Ed Sheeran

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية:

RUMBLE

Skrillex, Fred again.. & Flowdan

أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية:

ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022)

Fred again..

QUEST FOR FIRE

Skrillex

أفضل ألبوم روك:

THIS IS WHY

Paramore

أفضل أداء موسيقي Alternative:

THIS IS WHY

Paramore

أفضل ألبوم R&B معاصر:

THE AGE OF PLEASURE

Janelle Monáe

أفضل أداء لحن راب:

SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD

Burna Boy featuring 21 Savage

أفضل أغنية راب:

BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM)

Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

JUST WANNA ROCK

Lil Uzi Vert

أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة:

THANK GOD I DO

Lauren Daigle

أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر:

LAUREN DAIGLE

Lauren Daigle

أفضل أداء موسيقي عالمي:

ALONE

Burna Boy

أفضل أداء موسيقي أفريقي:

CITY BOYS

Burna Boy

أفضل ألبوم موسيقي عالمي:

I TOLD THEM…

Burna Boy

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية:

AURORA

Daisy Jones & The Six

BARBIE THE ALBUM

Various Artists

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي:

BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa

I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

أفضل فيديو كليب:

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish