”Flowers” لـ مايلي سايرس تفوز بجائزة تسجيل السنة في حفل الجرامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 09:31 صباحاً - فازت أغنية Flowers للمغنية الأمريكية، مايلي سايرس، بجائزة تسجيل السنة في حفل الجرامي الـ ٦٦.
ويعد هذا هو الفوز الأول لمايلي سايرس، في حفلات الجرامي، على الرغم، من تواجدها لسنوات عديدة في مجال الموسيقى، حيث بدأت الغناء وهي طفلة.
قائمة مرشحي جوائز الجرامي
فيما أعلن رسميا عن قائمة مرشحي، جوائز الجرامي لعام ٢٠٢٤، والتي جاءت كالتالي:
ألبوم العام:
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe
أغنية العام:
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM)
Dua Lipa
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish
أفضل ألبوم بوب غنائي:
Chemistry
Kelly Clarkson
SUBTRACT
Ed Sheeran
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أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية:
RUMBLE
Skrillex, Fred again.. & Flowdan
أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية:
ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022)
Fred again..
QUEST FOR FIRE
Skrillex
أفضل ألبوم روك:
THIS IS WHY
Paramore
أفضل أداء موسيقي Alternative:
THIS IS WHY
Paramore
أفضل ألبوم R&B معاصر:
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe
أفضل أداء لحن راب:
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD
Burna Boy featuring 21 Savage
أفضل أغنية راب:
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM)
Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
JUST WANNA ROCK
Lil Uzi Vert
أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة:
THANK GOD I DO
Lauren Daigle
أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر:
LAUREN DAIGLE
Lauren Daigle
أفضل أداء موسيقي عالمي:
ALONE
Burna Boy
أفضل أداء موسيقي أفريقي:
CITY BOYS
Burna Boy
أفضل ألبوم موسيقي عالمي:
I TOLD THEM…
Burna Boy
أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية:
AURORA
Daisy Jones & The Six
BARBIE THE ALBUM
Various Artists
أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي:
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa
I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish
أفضل فيديو كليب:
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish