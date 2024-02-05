نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغاني وعروض فنية من التراث الشعبي لفرق قصور الثقافة بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد، عددًا من العروض الفنية قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

فرقة "أطفال شبرا الخيمة لذوي القدرات الخاصة"

وقدمت فرقة "أطفال شبرا الخيمة لذوي القدرات الخاصة"، عرضًا فنيًا على مسرح بلازا "١" تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة المايسترو محمد توفيق منها "أهلا بكم ياضيوفنا، يا حبيبتي يا مصر، فيها حاجة حلوة، الله أكبر، لو تسمحوا، ياشباب، يارسول الله".

عروض غنائية لفرقة الشلاتين

وعلى مسرح بلازا "٢" واصلت فرقة الشلاتين التلقائية تقديم عروضها الغنائية والاستعراضية للمدرب عوض الله كرار، من أبرزها السيف والسيرا، واختتمت الفعاليات بمجموعة من الأغاني التراثية وسط تفاعل كبير من الجمهور.



تقام العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

أحدث إصدارات قصور الثقافة

تقدم أن هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانًا جديدًا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

