نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي: تكشف سر لقب مطربة المراهقين وكواليس مشاركتها بفيلم "تاج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة ساندي إن لقبة مطربة المراهقين تم إطلاقه عليها، وتعجبت منه مُضيفة:"تعجبت منه؛ لإن ازاي قدرت أصل لهذا الجيل وكان تحدي".

تصريحات ساندي في برنامج “واحد من الناس”

وكشفت ساندي خلال حلولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة “الحياة”، كواليس مشاركتها في فيلم “تاج”، مع النجم تامر حسني، مُعلقة: "هو نجم كبير وجدع ويشجع ويحفز كل الذي معه، وكان يقف بجانبي ويدعمني ويزيل الرهبة أثناء التصوير".

ساندي تتحدث عن كواليس أعمالها الفنية

واشارت إلى أنها قدمت أغنية “الرعشة”، وكانت متزامنة مع مشاركتها بفيلم “تاج”، وحققت تفاعل جيد، وأنها قدمت أيضًا فيلم “خطة جيمي”، وهو من إنتاجها وكان تحدي وأرادت أن تقدم الموسيقى التي تحبها، مُضيفة:" كان صعب إن يتحمل منتج تكاليف إنتاج الفيلم وكانت تجربة صعبة إنتاجيًا، ولكنه كان مهم فنيًا وكان يناقش قضية مهمة حول التنمر على بعض الأشخاص بسبب السمنة، وكان حلمي إن أناقش تلك القضية ورسالة يقدمها الفيلم وهي الاهتمام بالجوهر وليس الشكل".

واختتمت: "فيلم عيش حياتك كان تجربة مهمة لدعم سياحة بلدي بمشاركة الفنان سامح حسين، وأنا أحب الغناء والموسيقى وأيضًا التمثيل، واعتقد شرين في مسلسل طريقي كان رائع وهي مطربة وممثلة رائعة".