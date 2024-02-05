تعرف على أسعار تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد بمهرجان فبراير الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة والنجمأحمد سعد لإحياء حفل غنائي بمهرجان فبراير الكويت، وذلك يوم الأربعاء 14 فبراير،وتم تحديد أسعار تذاكر الحفل.

ما هي أسعار الحفل

وتتراوح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد، بين الفئات السعرية التالية:40 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 150 دينار كويتي.

آخر أعمال أصالة



يشار أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.

آخر أعمال أحمد سعد



كانت آخر اغنيات أحمد سعد "بعتذرلك” وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.



وكانت آخر أغنيات أحمد سعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت