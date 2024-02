نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستارلينج كي براون يتنبأ بهزيمته أمام روبرت داوني جونيور في الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبأ الممثل الشهير ستارلينج كي براون أنه سيخسر أمام النجم روبرت داوني جونيور، بعد الإعلان عن منافسة الثنائي على جائزة أفضل ممثل في دور مساعد بجوائز الأوسكار هذا العام.

فيلم اوبنهايمر

ووفق ديد لاين، تحدث ستارلينج عن الأداء التمثيلي المميز الذي قدمه داوني جونيور في فيلم اوبنهايمر والذي يرشحه لأجله لحصد الأوسكار هذا العام.

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.

في البطولة تشارك أيضًا فلورنس بيو، التي تجسد شخصية باسم جين تاتلوك، والممثل الشاب نجم مسلسل "ذا بويز" جاك كويد، والنجم الكبير مات ديمون الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم ليسلي جروفز، والنجمة الكبيرة إيملي بلنت التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كاثرين أوبنهايمر.

هذا الطاقم المميز من النجوم، سيشهد هذا الفيلم تعاونهم معا للمرة الأولى في عمل سينمائي، ما يزيد من حماسة الجمهور المرتقب لطرح هذا الفيلم الجديد، بجانب كونه أحدث الأعمال السينمائية لكريستوفر نولان.

تاريخ حافل

والفيلم الجديد سينضم لقائمة أعمال سينمائية رائعة من اخراج المخرج كريستوفر نولان، كان منها سلسلة أفلام "فارس الظلام"، التي جسدت شخصية الرجل الوطواط في ثلاثية مميزة كانت من بطولة النجم كريستيان بيل.