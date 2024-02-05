نجوم يقدمون البطولة المطلقة لأول مرة في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا على حلول شهر رمضان المبارك، ويظهر خلال هذا الشهر لأول مره نجوم رافعين شعار سنة أولى بطولة مطلقة، وهم أحمد العوضي ودياب والشبان أحمد داش وعصام عمر، ويرصد دوت الخليج الفني خلال السطور القادمة أبرز أعمالهم.

حق عرب

يشارك العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل “حق عرب”، والمسلسل يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحداث مسلسل حق عرب



وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

دياب

ويخوض دياب السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة " الذي يرصد أجواء ومعاناة شعب فلسطين في مواجهة ظلم إسرائيل،وتستخدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العمل لكشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني، ودور الدولة المصرية في التصدي ومساندة أبناء فلسطين، والعمل مكون من 15 حلقة، ويشارك به عدد من النجوم منهم ميرفت أمين وتجسّد شخصية والدة دياب، أشرف زكي،أمير المصري،حنان سليمان، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وجار التعاقد على باقي طاقم العمل.



عصام عمر وأحمد داش



ويقدم الشبان أحمد داش وعصام عمر أولى تجاربهم المطلقة في رمضان بمسلسل" مسار اجبارى" الذي يتكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.