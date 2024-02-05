نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي: الموت حقيقة ومستعدة له.. ولا أمانع من التبرع بأعضائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المطربة ساندي أنها دائمًا تصدق الناس، لذا تتعرض أحيانًا لمن ينصب عليها وهذا حدث لها مع طليقها، مُضيفة: "أنا مسرفة جدًا وأضيع جزء كبير من أموالي في التسوق، كما أنني محبة جدًا للرياضة واشترك في أكثر من جيم، وأحب المطبخ جدًا وشاطرة في طهي البط والملوخية وجميع الأكل المصري".

تصريحات ساندي

وأكدت ساندي خلال ظهورها ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة" الحياة" أنها مرت بالعديد من الصدمات نتيجة أنها تصدق الناس، ولكنها لا تخاف من الموت وأنها مستعدة له، مُتابعة:" أعلم يقينا أن الموت حقيقي وأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، وأتمنى أن تكون سيرتي كويسة ولا أمانع بأن أتبرع بأعضائي للمحتاجين".

وعن أصعب مشاهد حياتها أجابت:"الخذلان، وإن الحب الزائد خطيئة، وأنا بطبيعتي أقرب إلى المثالية في حياتي، وأصبحت أرى الدنيا بشكل مختلف وعندي حسن ظن ويقين بالله أنه بجانبي ويدعمني في أي أزمة أتعرض لها".

وأختتمت:" أنا مطربة مثقفة واتحدث في كل المواضيع، وقعدت سنتين باخد أدوية وعلاج نفسي، ولم اجري عمليات تجميل، ولا أخاف أن آكبر في السن وأعجز، ولدي طموح كبير وأثق أنني سأصل إلى تحقيق أحلامي وعندي حالة رضا".