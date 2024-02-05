نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شعبان حسني المُكرّم من الرئيس السيسي والكاتب الصحفي عصام عبدالرحمن ضيوف "معًا" على الفضائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "معًا"، اليوم الإثنين، على القناة الفضائية المصرية، في الخامسة والنصف مساءً، الكاتب الصحفي عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ للحديث عن دور مؤسسات التحالف الوطني في دعم أهالي قطاع غزة، وحجم القوافل التي تم إرسالها إلى معبر رفح من مصر، ودور المتطوعين عند معبر رفح في وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، بالإضافة إلى جانب نشاط مؤسسات التحالف الوطني في المحافظات، وزيارة رئيس الهلال الأحمر الدولي لمصر ومعبر رفح.

كما يستضيف البرنامج، شعبان حسني مؤسس مبادرة "الخير للغير"، والذي كرّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والقوافل الطبية المجانية التي نفّذها بمدينة العاشر من رمضان.

ويذيع البرنامج تقارير من داخل الهلال الأحمر المصري، يتناول فيها الاستعدادت والتجهيزات لقوافل المساعدات التي يتم إرسالها لأهالي غزة، وعمل لقاءات مع المتطوعين والمسؤولين بالهلال الأحمر.

كما يتواصل البرنامج هاتفيًا مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي عند معبر رفح؛ لمتابعة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

البرنامج تقديم المذيعة إيمان العقاد، رئيس التحرير علي عثمان، وإعداد هبة عبدالجواد، وتقارير خارجية جنة ضياء، وابتسام خيري، وإخراج ضياء سيد الأهل، وأحمد عرابي، وإشراف خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية، والاعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون.