ساندي: أغنية "حصل خير" كانت انطلاقتي الفنية.. وسعاد حسني نموذج للفنانة الشاملة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت المطربة ساندي أن بدايتها كانت بدراسة السياحة والفنادق وكانت متفوقة في دراستها، وكانت تتمنى دراسة الموسيقى، وكان لديها موهبة الغناء، مُضيفة: "قدمت سلسلة إعلانات في البداية وقدمت أول البوم كل ما أقرب ولم يكن من إنتاجي ولست راضية عنه لأن به بعض الأغاني التي لم تعجبني، وأهداني وقتها الملحن محمد رحيم أغنية كل ما أقرب وكانت الأفضل لي".

تصريحات ساندي في برنامج “واحد من الناس”

وأضافت خلال ظهورها ببرنامج" واحد من الناس مع الإعلامي" د. عمرو الليثي بقناة "الحياة":"بعدت فترة حتى أقيم التجربة وأعود بشكل أقوى وقدمت ألبوم لسه صغيرة، وكان من إنتاجي، وكانت الانطلاقة وفي ٢٠١٠ ثم قدمت أغنية حصل خير وحققت نجاحًا كبيرًا".

وتابعت: "أعشق سعاد حسني كفنانة استعراضية ممثلة ومغنية وشريهان ونجاة وفايزة أحمد وفيروز".