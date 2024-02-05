استبعاد إعلان شارك به كارل ويذر من فقرة اعلانات مباراة "سوبر بول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي كرة القدم الأمريكية بطولة سوبر بول الشهيرة، عن تراجعها عن عرض الإعلان التجاري الذي كان مقررًا ان يشارك به النجم الراحل كارل ويذر في فترة الفواصل أثناء المباراة.

"ماندلوريان"

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، كان سيشارك ويذر في إعلان تجاري يظهر خلاله متقمصًا شخصيته من مسلسله "ماندلوريان" التابع لشركة ديزني.

وكان قد ودع النجم الكبير سيلفستر ستالون صديقه النجم الراحل كارل ويذر، الذي شاركه في بطولة أفلام روكي، ورحل عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

ووفق ديلي ميل، قام ستالون بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، نعى خلاله رحيل كارل ويثر المؤثر وما خلفه ذلك من أثر في هوليوود.

وجسد كارل ويذر عبر سنوات شخصية "كرييد" واحدة من الشخصيات البارزة في عالم أفلام روكي.

وقريبًا يستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

Levon’s Trade

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبًا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".