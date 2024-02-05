بعد اعلان اعتزالها.. إنجي خطاب تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إنجي خطاب، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أن استخارت الله"، على حد قولها.

اعتزال انجي خطاب عن الفن

وكتبت إنجي خطاب عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخده قرار نهائي باعتزالي مهنة التمثيل نهائيًا وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وأضافت في تصريحات صحفية:"رأيت أن دخولي المجال من البداية كان قرارًا خاطئًا وأحاول إصلاحه الآن".

وتابعت: "صليت استخارة، وشعرت أن ربنا يقول لي توقفي، وأنا اتخدت القرار ولن أرجع فيه نهائيًا".

وأردفت: "سأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، فأنا حاصلة على بكالوريوس التمثيل والإخراج، وسأقوم بعدها بتدريس التمثيل والإخراج، ولكن خارج مصر".

نبذة عن إنجي خطاب

إنجي خطاب ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة ودرست التمثيل في أكاديمية الفنون، واكتشفها المخرج التليفزيوني جمال عبد الحميد، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية.

آخر أعمال إنجي خطاب

يذكر أن آخر أعمال إنجي خطاب كان مسلسل "كلبش 2"، من بطولة النجم أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى