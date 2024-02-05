غدًا..نجوم "حالة خاصة" في ضيافة لميس الحديدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل طاقم عمل وصناع مسلسل "حالة خاصة" كضيوف مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، وذلك غدًا الثلاثاء عبر شبكة قنوات on.



تفاصيل الحلقة



ويتحدث الأبطال عن المواجهات والصعوبات التي تعرضوا لها، كما يتحدثوا عن كواليس المسلسل وكيف قدم "الدسوقي" دور "نديم" المصاب بالتوحد بهذا الشكل الذي نال استحسان وإشادة المشاهدين، وذلك للاحتفال بنجاح المسلسل.



تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

الأغاني المقدمة من "فرقة المصريين" داخل مسلسل "حالة خاصة"



استخدم داخل مسلسل "حالة خاصة" أغاني "فرقة المصريين" الذي قد عادت إلى النور من جديد وجعلت الجيل الجديد يبحث عنها ويستمع إليها ويحبها ومنذ سماع تلك الأغنيات في المسلسل أزداد البحث عنها.

ومن أبرز أغاني "فرقة المصريين" التي قد استخدمت داخل مسلسل "حالة خاصة" هي أغنية (الشوارع حواديت، لما كان البحر أزرق، أبدا من جديد، مافتش ليه، أوقات أشوف ملامحك، هزني).



وقد تصدرت هذه الأغنيات التريند بعد عرضها داخل مسلسل "حالة خاصة" وبدأ الجيل الجديد يعرفها ويستمع إليها ويستخدمها في فيديوهاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.