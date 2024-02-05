تعرف على تفاصيل شخصية نسرين أمين بمسلسل "بابا جه"



القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة نسرين أمين في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "بابا جه" مع الفنان مصطفى شعبان، حيث تقدم أمامه البطولة النسائية.

ما هى تفاصيل شخصية نسرين أمين

تجسد نسرين، خلال المسلسل، دور موظفة في الإدارة التعليمية، وزوجة أكرم حسني ضمن الأحداث، ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة.



أحداث مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

أبطال مسلسل بابا جه



ومسلسل بابا جه يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، والعمل من إخراج خالد مرعي، والعملمكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



أحدث أعمال نسرين أمين



انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة وتدور أحداثه في إطار لايت، تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريا بحلول عام 2024.



آخر أعمال نسرين أمين



ويذكر ان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذييعيشبأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما،سيناريووحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق بطولة أحمد الفيشاوى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سماإبراهيم،وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

كما شارك نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة،سوسنبدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمدكشكوعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.