نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم دوا ليبا الجديد Argylle يخالف توقعات النقاد بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خالف الفيلم الجديد للنجمة دوا ليبا Argylle توقعات النقاد بأنه من ضمن أكثر الأفلام فشلًا في التاريخ، بعد ما حققه من نجاح على مستوى شباك التذاكر.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد حقق حتى الآن في شباك التذاكر ايرادات تقدر بـ 200 مليون دولار، بمشاركة هنري كافيل في دور البطولة.

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من النجم هنري كافيل، عن أن النجم الكبير، انهى رسميًا، علاقته بمديرة أعماله "داني جارسيا"، بعد تعاون استمر بين الثنائي لسنوات.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الثنائي اتخذا القرار باتفاق من الجانبين، وكان من المفترض تطبيقه منذ مدة، لذا فإن استبعاد هنري كافيل من عالم dc السينمائي ليس السبب وراء هذا الإجراء.

الفترة الأسوأ

وهذه الضربات المتعاقبة، يمكن بها تصنيف هذه المرحلة من حياة هنري كافيل، كأسوأ فترة يتعرض لها خلال مسيرته المهنية.

بدأت هذه الضربات المتعاقبة، بالإعلان عن أن مسيرته تقترب من الانتهاء مع منصة نتفليكس، بعد الاعلان عن أنه لن يستمر لما بعد الموسم الثالث في تجسيد شخصية "ذا ويتشر".

ومن بعده سيتولى مهمة تجسيد الشخصية الرئيسية الممثل الشاب ليام هيمسورث، الأمر الذي قوبل باعتراضات واسعة النطاق من جانب عشاق المسلسل.

واستمرت الأزمات، بعد شهرين من إعلان عودته لتجسيد شخصية سوبرمان، ليتم استبعاده من الشخصية، بقرار من مدراء ستديوهات dc الجدد جيمس جان وبيتر سافران.

مشروع جديد

في الوقت نفسه، أعلن هنري رسميًا عن إنه يستعد للتمثيل والانتاج في مشروع درامي جديد مستوحى من لعبة فيديو جيم شهيرة باسم Warhammer 40000.

هذا المشروع يظهر به هنري كافيل في دور البطولة، مع إشرافه على إنتاج المسلسل، الذي سيكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، ويطرح للعرض عبر منصتها الرقمية أمازون برايم.

وسيكون هذا المسلسل الجديد، هو الثاني من نوعه الذي يشارك في بطولته هنري كافيل، بعد ظهوره في بطولة مسلسل "ذا ويتشر"، المستوحى أيضًا من لعبة فيديو جيم شهيرة تحمل الاسم نفسه.