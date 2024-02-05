نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. رحمة أحمد تواصل تصوير مشاهدها في "الكبير أوي 8" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة رحمة أحمد وفريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 تصوير مشاهد العمل، ليكون جاهزًا للعرض في السباق الرمضاني المقبل، وقد انتهت رحمة من تصوير أغلب مشاهدها في العمل.

تطورات شخصية مربوحة

وعلى صعيد آخر، تشهد شخصية مربوحة داخل العمل العديد من التطورات، ولعل أهمها هي أن تصبح قوية الشخصية وتتمرد على الكبير والذي يلعب دوره أحمد مكي.

تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي

وفي سياق آخر، انضم عدد من النجوم للجزء الثامن من العمل أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، وغيرهم،بجانب نجوم الأجزاء السابقة محمد سلام، بيومى فؤاد.

أبطال مسلسل الكبير أوي



ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبو سريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

ويذكر أن تعرضت رحمة أحمد للعديد من الإنتقادات خلال الجزء السابع من رمضان الماضي، بسبب أدائها وصراخها المستمر خلال أحداث العمل، وخرج العديد من النجوم للدفاع عنها وكان أبرزهم كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد مكي، إلهاك شاهين، أحمد امين، والإعلامي عمرو اديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، كما أعلنت رحمه أن الفنانة عبلة كامل تحدثت معها عبر الهاتف وأثنت على دورها وشخصيتها في المسلسل وقدمت لها الدعم.