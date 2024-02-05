نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "وقت إضافي" لخالد الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان خالد الصاوي والفنان عمرو عبد الجليل طرح فيلمهما السينمائي "وقت إضافي" في جميع دور العرض السينمائية، ومن المقرر طرحه خلال شهر فبراير الجاري.

فريق عمل فيلم وقت إضافي

يشار إلى أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت وبطولة خالد الصاوي

وعمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.



قصة فيلم وقت إضافي



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل.

أحدث أعمال خالد الصاوي



ومن ناحية أخرى، يعكف خالد الصاوي خلال الفترة الحالية على تصوير مشاهده في مسلسل صدفة، الذي من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، والعمل من بطولة ريهام حجاج، بجانب مشاركة عدد كبير من الفنانين الكبار أبرزهم سلوى خطاب وفراس سعيد ورحاب الجمل وعصام السقا وتامر يسري ونور إيهاب، سليم الترك، علاء خالد، يوسف رأفت وغيرهم.

أحدث أعمال عمرو عبد الجليل

ويشارك عمرو عبد الجليل، في فيلم "درويله"، وهو بطولة محمود عبد المغني وآيتن عامر ومحمد علي رزق وحسني شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحي.

أحداث فيلم درويلة



وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.