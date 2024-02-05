الليلة.. المخرج وائل إحسان ضيف لبنى عسل على الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المخرج الكبير وائل إحسان، ضيفًا على شاشة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً على الهواء مباشرةً.

وائل إحسان يتحدث عن فيلم عصابة عظيمة

ومن المقرر أن يتحدث وائل إحسان عن فيلمه الأخير " عصابة عظيمة"، والذي لعبت بطولته النجمة الكبيرة إسعاد يونس، وشاركها البطولة كل من محمد محمود، فرح الزاهد، كريم عفيفي.



كواليس وائل إحسان خلال تعاونه مع الزعيم عادل إمام

كما يكشف وائل إحسان ولأول مرة كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام، في السينما من خلال فيلم " بوبوس "، وفي التليفزيون من خلال مسلسل " أستاذ ورئيس قسم ".



كواليس تعاون وائل إحسان مع محمد سعد

كما يسترجع عادل إمام كواليس تعاونه مع النجم الكوميدي الكبير محمد سعد وفيلمهما " اللمبي "، ولماذا لم يتعاون مجددا مع محمد سعد في أعمال أخري حتى الآن.

وائل إحسان يتحدث عن تجاربه في السينما غير الكوميدية



كما يتحدث وائل إحسان عن تجاربه في السينما غير الكوميدية مثل فيلم " حلم العمر " لحمادة هلال، و" نور عيني " للنجم تامر حسني.

موعد برنامج الحياة اليوم



يذكر أن برنامج " الحياة اليوم " يعرض يوميًا على شاشة تليفزيون الحياة من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.