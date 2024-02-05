مسلسل "بين السطور" الحلقة 6.. سلمى أبو ضيف تخطف الأضواء من صبا مبارك

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور، أمس الأحد، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تقدم حلقة برنامج بين السطور التي تقدمه "هند سالم "صبا مبارك.

نجاح سلمى أبو ضيف في برنامج بين السطور

ونالت حلقة سلمى أبو ضيف نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أدائها، وبعدها جاءت لها مكالمة من نائب الوزير.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميًا من الأحد لـ الخميس على قناة MBC الساعة 5 مساءً وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً.

نجوم مسلسل بين السطور

ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

ويعرض في الوقت الحالي لـ سلمى أبو ضيف فيلم أنف وثلاث عيون في السينمات، وتقدم دور روبا حبيبة دكتور هاشم ( ظافر العابدين) والتي تصغره بـ 25 سنة.

سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتعد أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.