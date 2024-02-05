نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار عرض باليه كليوباترا في دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر عرض باليه كليوباترا الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لفرقة باليه أوبرا القاهرة، إخراج المدير الفني للفرقة ارمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا والذي بدأ أمس الأحد على المسرح الكبير.

صناع باليه كليوباترا

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوى (مناظر)، مانويلا سييرى (ملابس) ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

نبذة عن فرقة بالية أوبرا القاهرة

يشار أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ.