ميرفت أمين تعود لبلاتوهات الدراما بـ "مليحة "

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أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة الكبيرة ميرفت أمين لبلاتوهات الدراما المصرية، لتصوير دورها في مسلسل مليحة، مع كل من محمد دياب، وأمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات الشباب.



شخصية ميرفت أمين في مسلسل مليحة

تؤدي ميرفت أمين دور سيدة تدعي حنان والدة كل من دياب، وأمير المصري خلال أحداث الذي يتولي إخراج المخرج الكبير عمرو عرفه.



مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استكمال دعمها للقضية الفلسطينية، من خلال تقديم مسلسل يحمل اسم مليحة، وهذا العمل الذي تدور أحداثه حول الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

آخر أعمال ميرفت أمين

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين التليفزيونية كان مسلسل تغيير جو مع النجمة منة شلبي وشيرين وإياد نصار ومن إخراج مريم أبوعوف.

تدور أحداث مسلسل تغيير جو بطولة الفنانة منة شلبي، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات، حيث تجسد منة شلبي شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلى خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة.