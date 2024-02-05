نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم رانيا يوسف..تعرف على قائمة أبطال مسلسل "ابن حرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان “ابن حرام”، خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته مجموعة من النجوم.

أبطال المسلسل



ويشارك في مسلسل “ابن حرام” العديد من الفنانين مع رانيا يوسف، منهم: الفنان مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي



أعمال رانيا يوسف في رمضان 2024



‏وايضا تشارك الفنانة رانيا يوسف من خلال مسلسلها الرمضاني دماء العذاري، الذي تم الاعتراض عليه من قبل المصنفات الفنية وأدى إلى إجبار صناع العمل على تغيرر اسمه إلى جريمة منتصف الليل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب رانيا يوسف ومنهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان



آخر أعمال رانيا يوسف



والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداثه حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.