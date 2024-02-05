نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. أنغام في ضيافة أحلام في برنامج “أحلام ألف ليلة وليلة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تستعد النجمة أحلام لاستضافة الفنانة المصرية أنغام فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد “أحلام ألف ليلة وليلة”، والذي يذاع على شاشة قناة أبو ظبي.

تكشف أنغام خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل أسرار حياتها الشخصية التى تطرق لها لأول مرة، بالإضافة إلى الصعوبات التى واجهتها فى بداية مشوارها الغنائي.



كما تقدم الفنانة أنغام خلال الحلقة العديد من الأغاني بالإضافة لمشاركة الفنانة أحلام لها فى تقديم بعض الأغنيات باللهجة الخليجية



حقيقة سرقة الفنانة أحلام في سويسرا



وفي وقت لاحق، انتشرت أخبار بشأن تعرض الفنانة أحلام لحادث سرقة أثناء وجودها في فرنسا، وذكرت صحيفة «Le Parisien» إن المقتنيات وحقيبة أحلام المسروقة تكلفتهما 100 ألف يورور، أي ما يعادل 3،347،310 جنيهًا مصريًا.



أوضحت أحلام عبر حسابها بموقع إكس، حقيقة تعرضها لحادث سرقة أثناء وجودها في فرنسا، حيث كانت انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن سرقة حقيبة خاصة بها تكلفتها 100 ألف يورو.



أحلام تنفي سرقتها



وكتبت الفنانة أحلام، قائلة: “أحلام سرقت شنطتها، يعني يقصدوني أنا، أنا أصلًا مش في باريس، أنا في سويسرا من يومين، وعمومًا الشنطة أبيها حتى لو حلوين 100 ألف يورو، أسوي فيها شوبينج في سويسرا، شكرًا حبايبي أحبكم خوفتوا أهلي عليّ، مساكين طارت قلوبهم”.