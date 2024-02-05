انطلاق أوبريت البروكة بمسرح سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق أوبريت البروكة الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان والذى لحنه فنان الشعب عام 1921 وقدمه كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الأوركسترالي وجدي الفوى ومن إخراج مهدى السيد، خلال الأيام الماضية على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية".

نبذة عن أوبريت البروكة

أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبي فرنسب وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لاهله السعد والرخاء.

حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية

يذكر أن نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدي حسني لطلاب فصلى البيانو والباليه تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الاكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها إلى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت وغيرهم.