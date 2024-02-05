أحداث الحلقة السادسة من مسلسل " بين السطور "

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "بين السطور" بمفاجأة أحمد فهمي لزوجته صبا مبارك بسفره لها للواحات، حيث تواجدت صبا لتصوير برنامجها " رحلة إنسان " مع محمد علاء الذي يجسد دور لاعب رماية عالمي وكان بينهما قصة حب قديمة في سن المراهقة.

اقتحام محمد علاء غرفة صبا مبارك ومفاجأة زوجها

وكان محمد علاء قد اقتحم غرفة صبا مبارك ليذكرها بالماضي الذي كان بينهما وتهرب صبا مبارك ثم يأتي زوجها أحمد فهمي وتحاول أن تظهر صبا مبارك بوجه لطيف حتى لا يشعر يشك في شئ، ثم تطلب الخروج من الغرفة لتشم هواء وينفذ طلبها ثم تعرف زوجها على محمد علاء وزوجته ويشك في اللاعب خلال نظراته له ولزوجته ويطلب علاء منه أن يتسابق معه في الرماية ويوافق فهمي.

سباق أحمد فهمي ومحمد علاء



ويتفاجئ محمد علاء بمهارة أحمد فهمي في السباق ولكن الحديث بينهما يؤكد أن فهمي على دراية وعلم بالعلاقة القديمة التي كانت بين زوجته وبين علاء، ثم يسهر معه ليلا ويحكي له عن حبيبته القديمة ويشعر فهمي بالغضب تدريجيا والحقه في الحوار مدير أعماله.



سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار

وسلمى أبو ضيف تخطف الأضواء بعد تقديمها برنامج صبا مبارك وتتمسك صبا بهدوءها حيث يستغرب زوجها ذلك الهدوء وتهرب نظراتها منه وهذا الأمر الذي كان سبب رئيسي في الشك بعد ظهور اللاعب العالمي في الرماية.

وفاة اللاعب العالمي

وتستكمل النيابة تحقيقها في وفاة اللاعب جيمي بطل الرماية الذي توفى في حادث سير حيث وجدت النيابة سلسلة صبا مبارك وبدأت التحقيق معها وتطلق سراحهها بسبب برنامجها المذاع على الهواء وتنعى وفاة جيمي وتتحدث عنه وتحاول الاتصال بزوجته لكنها لم ترد على الهاتف وفي وسط الأحداث يأتي فلاش باك لما قبل الحادث.