رحمة أحمد تنضم إلى قائمة أبطال مسلسل "أشغال شقة" لـ هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة رحمة أحمد إلى قائمة أبطال مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في رمضان 2024.

هشام ماجد يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد أشغال شقة

ومن جانبه، بدأ هشام ماجد تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد أشغال شقة، ويعتمد العمل على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وسوف تظهر رحمة أحمد كضيف شرف ضمن الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل "أشغال شقة"



مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال رحمة أحمد الدرامية



يذكر آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد الدرامية مسلسل الكبير أوي 7، بطولة أحمد مكي، إخراج أحمد الجندي، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

آخر أعمال رحمة أحمد السينمائية

وعلى مستوى السينما فقد عرض لها مؤخرًا فيلم ابن الحاج أحمد، بطولة شيكو، تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني، وشارك فيه سيد رجب، عايدة رياض، صبري فواز، مصطفى درويش، أحمد فهيم وآخرين.

آخر أعمال رحمة أحمد المسرحية

وعلى مستوى المسرح، شاركت مؤخرًا في مسرحية ميمو بطولة أحمد حلمي، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وحققت رد فعل واسع منذ عرضها على خشبة المسرح، وشارك فيها أحمد رزق، حمدي المرغني وآخرين.

