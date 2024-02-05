فيلم "أنا وابن خالتي" لـ بيومي فؤاد وسيد رجب يتذيل قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجعت إيرادات فيلم أنا وابن خالتي بطولة الفنان بيومي فؤاد، وسيد رجب ، حيث جاءت إيراداته أمس 5،102 جنيهًا في شباك التذاكر، ليصل إجمالي إيراداته إلى 2 مليون و163 ألف جنيه خلال 5 أسابيع عرض.

فيلم “أنا وابن خالتي”

الفيلم بطولة النجوم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

مشاركة بيومي فؤاد في “فرقة الموت”

وعلى صعيد آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد علاء.

آخر أعمال سيد رجب



يذكر أن آخر أعمال سيد رجب فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريان.

