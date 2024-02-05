ورش فنية ولقاءات تثقيفية ضمن قافلة قصور الثقافة بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

دور المرأة في المجتمع

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، تحدثت خلالها مروة فؤاد - معلم خبير بالتربية والتعليم، عن دور المرأة داخل الأسرة من حيث التنشئة، وترشيد الاستهلاك، كما تناولت دور المرأة العاملة في تنمية المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية، مؤكدة في ختام اللقاء على أهمية تمكين المرأة لجعلها أكثر تأثيرها في المجتمع، كونها شريكا في عملية التنمية.

ورش فنية وثقافية

أعقب ذلك ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه، قامت خلالها الفنانة انتصار البيك، بتقديم نبذة مختصرة للمشاركات عن استخدام الكروشيه في تصميم الحقائب والمفارش، إلى جانب تعريفهن بأنواع الخيوط المستخدمة خلال الورشة ومنها الخيوط المصنوعة من القطن الطبيعي وخيوط نبات البامبو، واختتمت الورشة بتدريب على تنفيذ حقائب باستخدام الباترون.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه وورشة لتعليم الأطفال الرسم بالألوان المائية تدريب قدرية محسن، واختتم اليوم بلقاء للشاعر أحمد السيد، ألقى خلاله مجموعة من قصائده منها مشوار، الحسد والروح، وتختاري ليا".

جاءت الفعاليات بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وإبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.