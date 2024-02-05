أبرزهم درة وهنادي مهنا.. نجمات الفن يرتدين الحجاب في مسلسلات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يتسابق نجوم الوسط الفني على الظهور بإطلالة متميزة تليق بجمهورهم خلال تواجدهم على الشاشة في شهر رمضان، ويظهر عدد كبير من الفنانات بالحجاب

درة تظهر بشكل مميز في “إثبات نسب”

تظهر الفنانة درة بشخصية محجبة خلال مسلسل "إثبات نسب" رمضان 2024، والمسلسل من بطولة صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس، من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده.



هنادي مهنا بالحجاب في عتبات البهجة



تظهر الفنانة هنادي مهنا وهي مترتدية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني والمكون من 15 حلقة، حيث تقدم دور كوميدي من خلال فتاة تعيش في حي شعبي تقع في الكثير من المواقف المختلفة التي تؤثر في الأحداث.



رحمة أحمد ووفاء مكي بالحجاب في رمضان 2024



فيما تظهر الفنانة رحمة أحمد بشخصية "مربوحة" ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" الموسم الثامن وهي مرتدية الحجاب، عندما تكون أمام الأغراب في منزل "الكبير"، لكن سرعان ما تقوم بخلعه إذا كانت بصحبة الكبير فقط ضمن أحداث العمل الكوميدي.

وتظهر الفنانة وفاء مكي مرتدية الحجاب ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" الذي تعود به للتمثيل بعد غياب ثماني سنوات عن آخر أعمالها "الكابوس" أمام غادة عبدالرازق.