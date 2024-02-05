متألق بشكل غير عادي.. الجمهور يشيد بأداء محمد علاء في مسلسل "بين السطور"

القاهرة - محمد ابراهيم - ومع عرض الحلقات الأولى من مسلسل "بين السطور" استطاع الفنان محمد علاء أن يضع بصمته في المسلسل ليشيد به الجمهور والنقاد بشخصية "جمال" أو "چيمى"، التي يجسده خلال أحداث العمل.



استطاع محمد علاء أن يلفت أنظار

عدد كبير من متابعي مسلسل بين السطور، وجمهور بأدائه وظهوره بشخصية مختلفة تمامًا عن جميع ما قدمه من قبل خلال مشواره الفني، بسبب أن الشخصية مركبة ولها أبعاد كثيرة، والأحداث فى تصاعد ملحوظ منذ انطلاق أولى حلقاته الاسبوع الماضي.

ونال محمد علاء على إشادات عديدة، حيث كتب أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: مسلسل بين السطور روعة ومحمد علاء بجد تمثيلك رائع وحلقه كلها صمت ومشاعر دون كلام فنان فعلًا، بينما كتب آخر:"برافو عليك في دور جيمي حقيقي عبقري"،:"چيمى متألق بشكل غير عادي بدوره في مسلسل بين السطور لم أراه من قبل بهذا الرونق".



مواعيد عرض مسلسل “بين السطور”



ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 مساء غد الأحد على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويعرض العمل على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً، وعلى on drama من الساعة العاشرة مساءً، وتكون الإعادة في الساعة الثانية صباحًا والثانية عشر ظهرًا.



نجوم مسلسل بين السطور



و يشارك في مسلسل بين السطور نخبة من نجوم الفن على رأسهم كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.



أحداث مسلسل بين السطور



تدور أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.