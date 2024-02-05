تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل "طبيبة شرعية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت قناة المحور الفضائية عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “ طبيبة شرعية ”، الذي تقوم ببطولته الفنانة بشرى، حيث من المقرر عرض أولى حلقات العمل ابتداءً من يوم السبت المقبل.

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم،والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.



أحداث مسلسل "طبيبة شرعية "

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.



آخر أعمال الفنانة بشرى

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بشرى فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ”، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينمات المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف، انتاج بشرى.