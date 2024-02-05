محمد شاهين ينافس بـ "لحظة غضب" في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان محمد شاهين موسم رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك، ناردين فرج، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

مشاركة محمد شاهين في الهرشة السابعة

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه شاهين خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل “الهرشة السابعة”

وشاركه بطولة المسلسل عدد من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.