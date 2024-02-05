السيستم هو الحل.. أحمد الفيشاوي يكشف عن موعد العرض الأول لفيلمه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن موعد عرض فيلمه الجديد "السيتسم"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد الفيشاوي، البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق عليه: “السيستم هو الحل، 7 فبراير بسينمات مصر وقريبًا بالوطن العربي، تأليف احمد مصطفى”.





أحداث فيلم السيستم





فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاءالشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.





أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفىوإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أعمال أحمد الفيشاوي المقبلة

كما يعيش النجم أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني حيث يواصل تصوير فيلم جديد بعنوان “بنقدر ظروفك”.





قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعىكل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي هو فيلم “عادل مش عادل” والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.





ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطاركوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد منالمشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.





فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأولمرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدةعلى موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال،وإخراج أحمد يسري.